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18 июня 2026, 16:54

На Днепропетровщине чиновник "отмыла" 6,3 млн грн на школьных укрытиях

18 июня 2026, 16:54
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Фото: полиция Днепропетровской области
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На Днепропетровщине следователи задокументировали служебную халатность при закупке модульных защитных сооружений для учебных заведений, из-за которой государству был нанесен ущерб на сумму более 6,3 млн гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Установлено, что в сентябре 2023 года на средства местного бюджета был заключен договор на закупку четырех быстровозводимых защитных сооружений модульного типа для учебных заведений в Синельниковском районе.

В ходе проверки правоохранители обнаружили, что сооружения были установлены с нарушением требований государственных стандартов по обустройству защитных сооружений гражданской защиты.

В частности, укрытие разместили без необходимого углубления и дополнительных защитных конструкций, обеспечивающих надлежащий уровень безопасности. Сумма необоснованно перечисленных бюджетных средств составила более 6,3 миллионов гривен.

Задокументировали преступление следственные отделения полиции №5 Синельниковского районного управления полиции.

Чиновнице, причастной к служебной халатности, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 УК

Напомним, что на участке одного из Институтов Национальной академии наук без решения КГГА планируется построить жилищный комплекс – прокуратура оспаривает заключенный договор.

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