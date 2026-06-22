На Київщині чиновник "заробив" на підземних водах понад 250 мільйонів

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У Київській області отримав підозру колишній керівник комунального підприємства. Його викрили на незаконній схемі видобутку підземних вод

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Йдеться про чиновника, який був керівником комунального підприємства протягом 2023-2025 років. Він організував незаконний видобуток підземних вод зі свердловини у Броварському районі. Він не мав на це жодних дозвільних документів. Воду згодом фасували у пластикову тару та продавали.

Також на Фастівщині, коли чоловік був директором підприємства, він запустив масштабне виробництво без спеціального дозволу. Для цього він організував роботу промислової свердловини.

"Сума збитків, завданих державі, становить маже 218 мільйонів гривень. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру (ч. 3 ст. 240 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині слідчі задокументували службову недбалість під час закупівлі модульних захисних споруд для закладів освіти, через яку державі були завдані збитки на суму понад 6,3 млн гривень.