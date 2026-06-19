Фото: полиция

ДТП произошло 18 июня около 15:00 на трассе "Ковель-Жовква" вблизи города Жовква Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобилей Renault Trafic и Renault Espace. После этого последнее авто отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

В результате ДТП 19-летний водитель Renault Espace и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 18 июня на объездной Виннице произошло массовое ДТП: столкнулись два грузовика и пять легковушек. В результате аварии пострадали шесть человек.