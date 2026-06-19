Во Львовской области автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса грузовика: есть пострадавшие
ДТП произошло 18 июня около 15:00 на трассе "Ковель-Жовква" вблизи города Жовква Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение автомобилей Renault Trafic и Renault Espace. После этого последнее авто отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Renault Magnum.
В результате ДТП 19-летний водитель Renault Espace и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 18 июня на объездной Виннице произошло массовое ДТП: столкнулись два грузовика и пять легковушек. В результате аварии пострадали шесть человек.
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