В Киевской области чиновник торговал бронированием от мобилизации

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили чиновника. Он требовал деньги за сохранение бронирования

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 62-летний руководитель одного из подразделений государственного предприятия организовал схему со взятками. Он потребовал от работников от 5 до 6 тысяч долларов за сохранение бронирования. В частности, он обязывал подчиненных передавать ему часть начисленной заработной платы. Если они отказывали, он угрожал увольнением.

Теперь чиновник получил подозрение. Ему грозит до 12 лет лишением свободы.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков . Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.