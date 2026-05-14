Правоохранители разоблачили командира одной из воинских частей, который помогал подчиненным избегать прохождения службы, сохраняя за ними денежное обеспечение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Несколько военнослужащих долго не появлялись в части и занимались личными делами. Командир знал об этом, но не принимал никаких мер, позволяя им получать зарплату и дополнительные выплаты.

Из-за таких действий государство потеряло более 2 миллионов гривен.

Командиру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от несения службы. Решается вопрос о его содержании под стражей.

Также подозрение получили сами военные, отсутствовавшие на службе. Им инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

