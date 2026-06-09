На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
На Київщині викрили посадовця. Він вимагав гроші за збереження бронювання
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 62-річний керівник одного з підрозділів державного підприємства організував схему з хабарями. Він вимагав від працівників від 5 до 6 тисяч доларів за збереження бронювання. Зокрема, він зобов'язував підлеглих передавати йому частину нарахованої заробітної плати. Якщо вони відмовляли, він погрожував звільненням.
Тепер чиновник отримав підозру. Йому загрожує до 12 років позбавленням волі.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.
На Київщині військовий ТЦК вимагав тисячі доларів з матері призовникаВсі новини »
09 червня 2026, 14:15В Одесі ТЦК відмовилось давати відстрочку студенту: чому це сталось
08 червня 2026, 22:55У Черкасах пенсіонери "зливали" дані ТЦК
05 червня 2026, 23:20
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Закарпатті викрили "бізнесмена", який продавав автівки для ЗСУ
09 червня 2026, 22:50Атака БпЛА на Вільнянськ: окупанти поранили чотирьох людей, серед них — двоє дітей
09 червня 2026, 22:46Масований удар по Дніпропетровщині: семеро поранених та десятки ворожих атак
09 червня 2026, 22:22У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
09 червня 2026, 22:20Атаки дронів та артилерії: На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних
09 червня 2026, 21:50З’явилося відео, як українська авіація розбиває ворога в окупованих Олешках
09 червня 2026, 21:38Росіяни на Луганщині створюють штучний голод: в одне з міст не завозять хліб
09 червня 2026, 21:30На Прикарпатті чоловік купив неіснуюче авто за майже півмільйона
09 червня 2026, 20:55"Бавовна" на трьох напрямках: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та ударили по пунктах управління
09 червня 2026, 20:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »