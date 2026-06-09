На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації

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На Київщині викрили посадовця. Він вимагав гроші за збереження бронювання

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 62-річний керівник одного з підрозділів державного підприємства організував схему з хабарями. Він вимагав від працівників від 5 до 6 тисяч доларів за збереження бронювання. Зокрема, він зобов'язував підлеглих передавати йому частину нарахованої заробітної плати. Якщо вони відмовляли, він погрожував звільненням.

Тепер чиновник отримав підозру. Йому загрожує до 12 років позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.