В Днепре мужчина убил любимую веревкой и сбросил ее тело в коллектор

В Днепре задержали мужчину, убившего женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия

В ноябре прошлого года правоохранители получили уведомление об исчезновении 32-летней женщины. Впоследствии ее тело обнаружили в одном из коллекторов на территории гаражного кооператива в Днепре. Выяснилось, что в ее убийстве причастен 30-летний бывший знакомый.

Мужчина заманил женщину в гаражи под предлогом разговора. Когда они ссорились, он задушил ее веревкой. Впоследствии мужчина сбросил тело в коллектор, тщательно вымыл и зачистил место преступления, после чего скрылся из города.

Теперь полиция его задержала. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

