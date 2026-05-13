На Київщині песіонера жорстоко вбили ножем

Інцидент стався у Боярці. На жаль, від отриманих ран пенсіонер помер

Про це повідомляє поліція Київської області.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними почалась сварка, 44-річний вдарив 73-річного ножем в ногу, пошкодивши судини. Від втрати крові пенсіонер помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

