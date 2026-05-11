Служба безопасности разоблачила вражеского агента, который помогал готовить воздушные атаки в Одессу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Основной задачей фигуранта был поиск координат зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, защищающих город.

Установлено, что российские спецслужбы завербовали одессита через TikTok. Для этого они использовали фейковый аккаунт, выдавая себя за иностранную журналистку. Мужчина, занимавшийся ремонтом компьютерной техники, привлек внимание оккупантов своими прокремлевскими комментариями в соцсети.

Для сбора разведданных агент на мопеде объезжал город и окрестности, фиксируя позиции ПВО на гугл-картах. Информацию он собирался передать куратору через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время разведки.

Задокументировано как фигурант координировал свои действия с российским спецслужбистом с помощью текстовых и голосовых сообщений. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

