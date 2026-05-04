Военные РФ 4 мая ударили из артиллерии по поселку Камышаны на Херсонщине

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 мая 2026 около 12:30 военные РФ ударили артиллерией по поселку Камышаны Херсонского района.

В результате обстрела погиб 71-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.

Напомним, что ранее россияне обстреляли город Мерефа в Харьковской области. В результате удара погибли пять человек, еще 31 человек получил ранения.