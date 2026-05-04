Обстрел пригородов Херсона: в Комышанах в результате атаки РФ погиб мужчина, есть раненые
Военные РФ 4 мая ударили из артиллерии по поселку Камышаны на Херсонщине
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 4 мая 2026 около 12:30 военные РФ ударили артиллерией по поселку Камышаны Херсонского района.
В результате обстрела погиб 71-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.
Напомним, что ранее россияне обстреляли город Мерефа в Харьковской области. В результате удара погибли пять человек, еще 31 человек получил ранения.
