Фото: Херсонская областная прокуратура

На Херсонщине правоохранители разоблачили масштабную схему злоупотреблений главы одного из районных советов. Чиновник, прикрываясь участием в благотворительных мероприятиях в Евросоюзе, систематически выезжал за границу по своим делам.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в период с мая 2022 по июль 2025 года, чиновник систематически выезжал в страны Европейского Союза якобы для участия в благотворительных и гуманитарных мероприятиях.

На самом же деле, как установили, в указанных мероприятиях он не участвовал, а поездки использовал в собственных целях.

С целью незаконного пересечения государственной границы и получения денежного довольствия подозреваемый вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также в распорядительные документы относительно служебных командировок.

На основании этих документов ему безосновательно начислялась и выплачивалась заработная плата. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 44 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что в условиях военного положения в Украине действуют ограничения на выезд должностных лиц за границу. Такие ограничения введены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указом Президента Украины, а также детализированы соответствующими нормативными актами Кабинета Министров Украины.

При этом подозреваемый использовал служебное положение для обхода установленных ограничений, оформляя фиктивные служебные командировки.

Мужчине сообщено о подозрении по фактам внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и завладения бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу . Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами.