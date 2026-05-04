04 травня 2026, 18:45

Обіцяла перевести в інший підрозділ: в Київщині аферистка виманила гроші у військового

Фото: Національна поліція
У Київській області викрили жінку, яка виманювала гроші. Вона позичала гроші нібито на лікування, а також обманула військового

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У вересні минулого року жінка увійшла в довіру 44-річної працівниці косметичної сфери. Під час чергового візиту вона повідомила подрузі, що нібито потрапила в ДТП із малолітньою дитиною. Тоді жінка позичила 2 тисячі доларів. Згодом під приводом купівлі автомобіля взяла у потерпілої в борг ще 13 200 доларів, а також виманила 500 та 300 доларів на нібито лікування дитини.

При цьому наприкінці минулого року жінка обіцяла 44-річному військовому, що допоможе у переведенні на службу до іншого підрозділу. За це вона просила 5 тисяч доларів. Чоловік погодився та передав їй гроші, однак шахрайка використала ці кошти на себе.

"Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду щодо зловмисниці за фактами шахрайств (ч. 3, 4 ст. 190 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

