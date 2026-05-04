На Днепропетровщине неизвестный поджег будку с щенками, животные сгорели заживо

Фото: Pexels

В городе Покров на Днепропетровщине в результате поджога будки заживо сгорели щенки

О событии сообщают местные медиа, передает RegioNews .

По словам местной жительницы, которая подкармливала животных, мужчина якобы намеренно поджег будку, где находились щенки.

Женщина заметила пожар поздно — к тому моменту огонь уже полностью охватил конструкцию, и животные не смогли спастись.

Предварительно поджог мог быть сознательным. В то же время, окончательные выводы должны сделать правоохранители после проверки.

Инцидент нуждается в правовой оценке.

В случае подтверждения умышленных действий речь идет о возможном жестоком обращении с животными, что предусматривает уголовную ответственность.

Напомним, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра компания подростков стреляла по собакам из пневматического пистолета.