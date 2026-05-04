04 мая 2026, 18:25

В Закарпатье женщина продала собственных детей за 500 долларов

Фото: прокуратура
В Закарпатье будут судить 32-летнюю женщину. Она "продала" собственных детей за 500 долларов за каждого

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина самостоятельно нашла "покупателя". Она договорилась передать ему две недели своих детей. Это 11-летний мальчик и 5-летняя девочка. Детей хотели использовать для попрошайничества в другом регионе. Мама хотела получить за это 1000 долларов (по 500 долларов за каждого ребенка).

Правоохранители задержали женщину сразу после получения денег. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти миллион гривен.

"Двое детей, которых она пыталась передать, а также третья 8-летняя дочь сейчас находятся на попечении родной бабушки", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

