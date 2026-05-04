В Закарпатье женщина продала собственных детей за 500 долларов

В Закарпатье будут судить 32-летнюю женщину. Она "продала" собственных детей за 500 долларов за каждого

Как выяснили правоохранители, женщина самостоятельно нашла "покупателя". Она договорилась передать ему две недели своих детей. Это 11-летний мальчик и 5-летняя девочка. Детей хотели использовать для попрошайничества в другом регионе. Мама хотела получить за это 1000 долларов (по 500 долларов за каждого ребенка).

Правоохранители задержали женщину сразу после получения денег. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти миллион гривен.

"Двое детей, которых она пыталась передать, а также третья 8-летняя дочь сейчас находятся на попечении родной бабушки", - сообщили в прокуратуре.

