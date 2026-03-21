Военные РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области
Ночью 21 марта российские военные атаковали Николаевскую область БПЛА типа Shahed 131/136. Под ударом была энергетическая инфраструктура
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате атаки была обесточена часть населенных пунктов Николаевского района.
По состоянию на сейчас всех потребителей уже заживили.
К счастью, пострадавших в результате вражеского удара нет.
Напомним, в результате вражеской атаки утром 21 марта без электричества остались жители города Славутич Киевской области.
