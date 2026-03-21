В результате вражеской атаки утром 21 марта жители города Славутич Киевской области остались без электричества

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

"Временно без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света осталось почти 21 тысяча жителей", – говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом.

"Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Учреждения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. Связь и интернет работают", – отметил глава ОГА.

Пункты несокрушимости открыты и готовы принять всех, кто в этом нуждается.

Напомним, утром 21 марта российские военные атаковали беспилотниками Запорожья. Погибли два человека, среди пострадавших – два ребенка.