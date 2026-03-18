Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в дерево - пасажир загинув
Аварія сталась на Фастівшині. Водію вже повідомили про підозру
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
ДТП сталась на автодорозі між містом Бояркою та селом Забір'я. Там 27-річний водій Lifan у п'яному стані з'їхав на узбіччя після чого зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП 51-річний пасажир помер у лікарні. Ще одного 28-річного пасажира госпіталізували.
Перевірка підтвердила, що в крові водія був алкоголь. Його помістили до ізолятора.
"Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
