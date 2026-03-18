Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в дерево - пасажир загинув

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на Фастівшині. Водію вже повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

ДТП сталась на автодорозі між містом Бояркою та селом Забір'я. Там 27-річний водій Lifan у п'яному стані з'їхав на узбіччя після чого зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП 51-річний пасажир помер у лікарні. Ще одного 28-річного пасажира госпіталізували.

Перевірка підтвердила, що в крові водія був алкоголь. Його помістили до ізолятора.

"Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

