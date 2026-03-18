15:39  18 березня
В Україну йде похолодання зі снігом
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 20:30

Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в дерево - пасажир загинув

Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась на Фастівшині. Водію вже повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

ДТП сталась на автодорозі між містом Бояркою та селом Забір'я. Там 27-річний водій Lifan у п'яному стані з'їхав на узбіччя після чого зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП 51-річний пасажир помер у лікарні. Ще одного 28-річного пасажира госпіталізували.

Перевірка підтвердила, що в крові водія був алкоголь. Його помістили до ізолятора.

"Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці шукають свідків сметельної ДТП, яка сталася вдень 12 березня на Львівщині. Тоді поблизу села Гамаліївка зіткнулися вантажівка MAN та позашляховик SsangYong.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція Київська область
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »