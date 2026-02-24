В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе произошла потасовка с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что сильно пострадал один из мужчин, он находится в больнице. А также военнослужащий был ранен.

"Лежит мертвый, не дышит", – говорится в ролике.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент!

Как сообщалось, осенью 2025 года в Кривом Роге избили работников ТЦК. Тогда пострадали двое военнослужащих.