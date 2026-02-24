В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК
В городе произошла потасовка с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Сообщается, что сильно пострадал один из мужчин, он находится в больнице. А также военнослужащий был ранен.
"Лежит мертвый, не дышит", – говорится в ролике.
Внимание! Видео содержит чувствительный контент!
Как сообщалось, осенью 2025 года в Кривом Роге избили работников ТЦК. Тогда пострадали двое военнослужащих.
