21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
24 февраля 2026, 23:14

В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК

24 февраля 2026, 23:14
иллюстративное фото: из открытых источников
В городе произошла потасовка с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что сильно пострадал один из мужчин, он находится в больнице. А также военнослужащий был ранен.

"Лежит мертвый, не дышит", – говорится в ролике.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент!

Как сообщалось, осенью 2025 года в Кривом Роге избили работников ТЦК. Тогда пострадали двое военнослужащих.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
