Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
Больница на Харьковщине два года получала миллионы, хотя не работала
25 февраля 2026, 09:43

Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню

25 февраля 2026, 09:43
Фото: полиция
Инцидент произошел на днях на улице Игната Хоткевича в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Возле остановки общественного транспорта к 17-летнему подростку подошел нетрезвый прохожий. Мужчина начал провоцировать конфликт, переросший в драку. Во время стычки нападавший несколько раз ударил парня канцелярским ножом по лицу.

Подростка доставили в больницу. Медики диагностировали у него множественные резаные раны лица и уха.

Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,9 промилле.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее непоправимое изуродование лица). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

