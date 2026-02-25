Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню
Инцидент произошел на днях на улице Игната Хоткевича в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Возле остановки общественного транспорта к 17-летнему подростку подошел нетрезвый прохожий. Мужчина начал провоцировать конфликт, переросший в драку. Во время стычки нападавший несколько раз ударил парня канцелярским ножом по лицу.
Подростка доставили в больницу. Медики диагностировали у него множественные резаные раны лица и уха.
Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,9 промилле.
Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее непоправимое изуродование лица). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
