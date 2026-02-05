В Киевской области автомобиль с людьми провалился под лед

фото: ГСЧС

Вблизи села Лебедевка Вышгородского района во время дрифта под лед провалился автомобиль с двумя мужчинами. Тело одного из них уже нашли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Киевщины.

"На обводном канале вблизи села Лебедевка Вышгородского района во время катания по замерзшему водоему автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед", – говорится в сообщении.

Уже вторые сутки спасатели проводят поисковые работы в сверхсложных условиях при низкой температуре и сильном снегопаде.

Тело одного из мужчин нашли, другого ищут водолазы.

