Фото: полиция

ДТП произошло 4 февраля в 14:05 на автодороге "Дымер-Ясногородка" в Вышгородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Hyundai Tucson не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с седельным тягачем DAF под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП пассажирка Hyundai Tucson от полученных травм погибла на месте, а 55-летнего водителя автомобиля госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 3 февраля в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA. На месте погибла 19-летняя пассажирка BMW, травмированного 21-летнего водителя авто госпитализировали.