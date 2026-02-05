На Киевском море авто провалилось под лед: есть погибший, еще одного человека ищут

Фото: OBOZ.UA

В Вышгородском районе Киевского водохранилища, во время катания под лед провалился и утонул автомобиль

Об этом пишет издание OBOZ.UA, передает RegioNews.

В результате трагедии погиб один человек, еще одно пропавшее лицо разыскивают.

Как сообщили источники издания, инцидент произошел 2 февраля вблизи села Лебедевка. Внедорожник выехал на лед так называемого Киевского моря, однако лед не выдержал, и транспортное средство ушло под воду.

По предварительной информации, в салоне находились два человека.

Поисково-спасательная операция началась 4 февраля после получения сообщения правоохранителями.

Во время обследования места происшествия спасатели обнаружили тело одного человека. Поиски другой продолжаются, к ним привлечены экстренные службы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в Киеве мужчина катался на скайсерфинге и провалился под лед. Спасатели обнаружили мужчину в проломе льда на расстоянии 100 метров от берега. С помощью специального снаряжения пострадавшего извлекли из воды и передали медикам.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 46-летняя женщина провалилась под тонкий лед на реке Западный Буг у моста – только быстрая реакция местных жителей спасла ей жизнь.