15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 13:06

В Киеве более тысячи домов до сих пор без отопления: власти ищут решение

05 февраля 2026, 13:06
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве более тысячи жилых домов остаются без отопления. В некоторых домах из-за технической необходимости проведено слияние систем, а власти ищут способы обеспечить их электроснабжением

Об этом в эфире телевидения сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

"Мы можем констатировать, что ситуация достаточно сложная. Более тысячи домов до сих пор без теплоносителя. В отдельных случаях технически необходимо было провести действия по слиянию систем в связи с погодными условиями. Планируется принятие технологического решения для обеспечения этих домов дополнительным электроснабжением, если оперативно возобновить подачу теплоносителя не получится", – отметила Поп.

По ее словам, для ликвидации последствий вражеских обстрелов и возобновления теплоснабжения работает более 230 бригад, в том числе из других регионов Украины.

Относительно электроснабжения спикер КМВА сообщил, что энергосистема работает в условиях постоянных повреждений.

Кроме того, восстановление электросетей усложняется из-за погодных условий, поэтому графики включений могут ужесточить.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары. Было известно об одном пострадавшем человеке.

Ранее сообщалось, что в эту ночь враг запустил по Украине две баллистические ракеты Искандер-М, а также 183 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
