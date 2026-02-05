В Киеве более тысячи домов до сих пор без отопления: власти ищут решение

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве более тысячи жилых домов остаются без отопления. В некоторых домах из-за технической необходимости проведено слияние систем, а власти ищут способы обеспечить их электроснабжением

Об этом в эфире телевидения сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

"Мы можем констатировать, что ситуация достаточно сложная. Более тысячи домов до сих пор без теплоносителя. В отдельных случаях технически необходимо было провести действия по слиянию систем в связи с погодными условиями. Планируется принятие технологического решения для обеспечения этих домов дополнительным электроснабжением, если оперативно возобновить подачу теплоносителя не получится", – отметила Поп.

По ее словам, для ликвидации последствий вражеских обстрелов и возобновления теплоснабжения работает более 230 бригад, в том числе из других регионов Украины.

Относительно электроснабжения спикер КМВА сообщил, что энергосистема работает в условиях постоянных повреждений.

Кроме того, восстановление электросетей усложняется из-за погодных условий, поэтому графики включений могут ужесточить.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары. Было известно об одном пострадавшем человеке.

Ранее сообщалось, что в эту ночь враг запустил по Украине две баллистические ракеты Искандер-М, а также 183 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев