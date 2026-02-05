На Днепропетровщине ребенок выпал из окна многоэтажки

Фото: "Відомо"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Каменском на холодной земле прохожий нашел 5-летнего мальчика. Мужчина сразу вызвал скорую. До приезда медиков он накрыл ребенка курткой, чтобы уберечь от переохлаждения. Медики госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами – теперь врачи борются за его жизнь.

Пока неизвестно, находились ли родители мальчика дома. По словам соседей, окно было открыто. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства, а также открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. В случае доказательства вины родителям грозит до пяти лет тюрьмы.

