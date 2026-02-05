15:55  06 февраля
05 февраля 2026, 11:50

В Киеве – транспортный коллапс: заторы парализовали столицу и пригород

05 февраля 2026, 11:50
Фото: Общественное новости/Татьяна Шевченко
В соцсетях и местных СМИ сообщают о катастрофической ситуации на дорогах Киева. Из-за снегопада и нерасчищенных автодорог заторы парализовали не только столицу, но и пригород

Об этом сообщает RegioNews.

На ключевых магистралях фиксируют массовые ДТП, движение значительно усложнено.

Многие грузовики не могут продолжать движение, что еще больше усугубляет ситуацию. По данным водителей, в пробках теряют до 46 минут.

Очень сложная ситуация наблюдается на Дарницком мосту, проспекте Романа Шухевича и проспекте Георгия Нарбута.

Как пишут в телеграмм-кналах, людям приходится подниматься пешком на Владимирском спуске: общественный транспорт не может ехать. Кроме того, его иногда приходится ждать больше часа.

Тем временем, цены на такси в Киеве взлетели к небесам.

В Киевской городской госадминистрации рассказали, что с ночи на улицах города работает 258 единиц спецтехники "Киевавтодора", которые очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта. Также задействованы 408 работников в составе 61 бригады по ручной уборке.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов дорожное покрытие заснежено и скользкое. Для обеспечения проезда на дороги выведено 926 единиц техники.

Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

