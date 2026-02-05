15:55  06 февраля
05 февраля 2026, 12:35

Хотел заработать: в Винницкой области судили бизнесмена, который торговал у оккупантов

05 февраля 2026, 12:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
українською мовою

Винницкий апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора по делу о коллаборационной деятельности. Речь идет о бизнесмене, который после аннексии Крыма получил российское гражданство

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что обвиняемый зарегистрировался в соответствии с требованиями законодательства РФ как индивидуальный предприниматель в сфере оптовой торговли кофе, чаем, какао и пряностями. После этого он оформил в "Роспатенте" права на торговые знаки "Чаи Крыма" и "Крымский нектар".

После полномасштабного вторжения мужчина уже жил в Винницкой области, но продолжал управлять бизнесом на оккупированной территории дистанционно. Известно, что он подал заявку на заявки на продление срока действия свидетельства на торговые знаки. Предприятие в Крыму продолжало работать, а директором он все еще был.

Только в феврале 2024 года якобы с целью сокрытия факта хозяйственной деятельности мужчина официально прекратил деятельность как субъект индивидуальной предпринимательской деятельности на оккупированной территории АР Крым. Однако и после этого действительно продолжал контролировать тот бизнес. Прибыль от предпринимательской деятельности якобы получал его отец. Когда ему звонили по поводу покупки товаров, он перенаправлял покупателей к главному бухгалтеру.

По словам бизнесмена, сегодня он постоянно донатит на ВСУ и раскаивается в содеянном. Суд первой инстанции назначил ему наказание в размере 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией всего имущества и запретом занимать некоторые должности.

Апелляционный суд изменил наказание. Теперь его приговорили к 4 годам лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года, без конфискации имущества с запретом на 10 лет занимать некоторые должности.

На суде он признал вину. По его словам, он 25 лет проживал в Крыму. После оккупации он и его семья пережили много проблем, был вынужден перерегистрировать свое предприятие в соответствии с законами России.

Напомним, недавно СБУ разоблачила еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

