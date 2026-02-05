Иллюстративное фото: pixabay

Фигуранты скрыли от таможенного контроля автомобили почти на пять миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Материалы дела направили в суд.

Фигурантов будут судить за контрабанду подакцизных товаров и уклонение от уплаты налогов в составе организованной группы.

Напомним, схему наладил 40-летний киевлянин вместе с двумя сообщниками – женщиной из Волыни и еще одним жителем столицы. Чтобы не платить пошлины и налоги, дельцы оформляли автомобили как гуманитарную помощь. Таким образом они завезли в Украину 27 автомобилей. На самом же деле фигуранты продавали машины, а прибыль делили между собой.