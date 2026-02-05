Фото: ГСЧС

В четверг, 5 февраля, российские войска снова атаковали спасателей

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Утром враг попал по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В результате удара повреждена пожарная техника, кровля здания, выбиты двери и окна.

Личный состав находился в укрытии – спасатели не пострадали.

Еще один удар зафиксирован в Днепропетровской области. Во время ликвидации пожара в Синельниковском районе в результате повторной атаки БПЛА поврежден пожарный автомобиль.

Спасатели успели отойти на безопасное расстояние, никто не пострадал.

Напомним, ночью 2 февраля оккупанты ночью атаковали пожарную часть в Запорожской области. Посреди ночи 4 февраля россияне ударили по пожарно-спасательному подразделению в Николаевке в Донецкой области. К счастью, никто из спасателей в обоих случаях не пострадал.