Катался на скайсерфинге: В Киеве спасатели вытащили из-под льда мужчину

Фото: ГСЧС

Инцидент произошел днем 25 января на реке Днепр в Оболонском районе столицы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вблизи парка "Наталка" под лед провалился мужчина. Катаясь на скайсерфинге, он не удержался и упал на лед, проломив его.

Спасатели обнаружили мужчину в проломе льда на расстоянии 100 метров от берега. С помощью специального снаряжения пострадавшего извлекли из воды и передали медикам.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 46-летняя женщина провалилась под тонкий лед на реке Западный Буг у моста – только быстрая реакция местных жителей спасла ей жизнь.