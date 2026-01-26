Катался на скайсерфинге: В Киеве спасатели вытащили из-под льда мужчину

Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
Инцидент произошел днем 25 января на реке Днепр в Оболонском районе столицы
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вблизи парка "Наталка" под лед провалился мужчина. Катаясь на скайсерфинге, он не удержался и упал на лед, проломив его.
Спасатели обнаружили мужчину в проломе льда на расстоянии 100 метров от берега. С помощью специального снаряжения пострадавшего извлекли из воды и передали медикам.
Ранее сообщалось, что на Львовщине 46-летняя женщина провалилась под тонкий лед на реке Западный Буг у моста – только быстрая реакция местных жителей спасла ей жизнь.
