В Никополе нашли тело человека в закрытой квартире

Фото: Нацполиция

На днях в Никополе обнаружили тело человека. Оказалось, там был еще один человек, но прикован к кровати

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Квартиру в Никополе открыл мастер по аварийному открытию двери. Тогда там нашли мертвого человека. Оказалось, что в квартире был также пожилой человек, который не мог позвать на помощь, ведь прикован к кровати и за ней ухаживал умерший. К счастью, человека с инвалидностью удалось спасти.

По словам мастера, это уже второй случай за последние две недели, когда он открывает дверь, за которой находят мертвого человека.

Местных жителей призывают быть внимательными к своим соседям, особенно на прифронтовых территориях, откуда много уехало людей. Ведь есть много пожилых людей, которые не могут связаться с кем-то и попросить о помощи.

