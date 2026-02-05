Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Харькове еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленница готовила координаты для новой серии ракетно-бомбовых атак россиян по городу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Подготовкой обстрела занималась завербованная врагом 61-летняя преподавательница иностранного языка в местном университете. Вниманию оккупантов она попала через родственника, проживающего в РФ и сотрудничающего с российской спецслужбой.

После вербовки агент пешком обходила областной центр, где фиксировала места сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Также она фотографировала и отмечала на электронных картах локации зданий, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

К тому же фигурантка завуалированно выспрашивала информацию об защитниках Харькова у знакомых под видом бытовых разговоров.

Собранная разведданная женщина обобщала в агентурный отчет, часть которого для конспирации формировала на английском языке и мессенджером пересылала куратору от ГРУ РФ.

Чтобы скрыть сотрудничество с врагом, фигурантка периодически меняла смартфоны, контактировала с куратором в анонимных чатах и удаляла переписку после каждого сеанса связи. Впрочем, ей это не помогло. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.

Одновременно СБУ провела безопасность локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности. Во время обысков у задержанной изъяли смартфоны, на которые она собирала агентурные сведения и контактировала с куратором ГРУ РФ.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

