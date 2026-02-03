Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Усі пошкодження внаслідок ворожої атаки на Київщину 3 лютого зафіксовані в одному районі області – Обухівському

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Наразі відомо про трьох постраждалих – жінку та двох чоловіків. Усім надали меддопомогу на місці, госпіталізації люди не потребували.

"Ворог свідомо й цинічно бив по мирних людях, житлових кварталах та енергетичних обʼєктах", – зазначив посадовець.

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі пошкоджені 9 об’єктів, зокрема 5 приватних будинків, три автомобілі та навчально-реабілітаційний центр. В одному з будинків частково зруйнована стіна, вибуховою хвилею також пошкоджена господарська споруда.

Як нагадав очільник ОВА, для громадян, чиє житло пошкоджене або знищене, діє державна програма "єВідновлення". Подати заяву можна через застосунок або портал "Дія", а також у місцевих ЦНАПах.

Усі профільні служби продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Обухівському районі внаслідок атаки постраждав чоловік.