00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
02:55  03 лютого
"До дітей готовий": кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 08:22

На Київщині ексначальник ТЦК незаконно вилучав авто у підприємців

03 лютого 2026, 08:22
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексначальнику районного ТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант без жодних законних підстав вилучив вісім автомобілів у двох підприємств, що займаються вантажними перевезеннями. Транспорт забирався без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом, за вказівкою посадовця, були складені акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично жоден із транспортних засобів до підрозділів не надходив.

Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. За сприяння ДБР три автомобілі вже повернули та передали для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях. Усім трьом загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область ТЦК ДБР авто бізнес підприємці ЗСУ підозра
На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах
02 лютого 2026, 15:45
Обіцяв вплив на ТЦК: на Львівщині депутат заробляв на ухилянтах
02 лютого 2026, 12:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 09:30
Ворожа атака на Київ: відомо про п'ятьох постраждалих
03 лютого 2026, 09:20
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки, постраждав чоловік
03 лютого 2026, 09:08
Після нічної атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без тепла
03 лютого 2026, 08:55
Масована ракетно-дронова атака по Одещині: понад 50 тисяч людей залишились без світла
03 лютого 2026, 08:48
Викрали генератор та здали в ломбард: у Хмельницькому оголосили підозру двом чоловікам
03 лютого 2026, 08:44
РФ знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: що відомо
03 лютого 2026, 08:34
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
03 лютого 2026, 08:26
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
03 лютого 2026, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »