На Київщині ексначальник ТЦК незаконно вилучав авто у підприємців

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексначальнику районного ТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант без жодних законних підстав вилучив вісім автомобілів у двох підприємств, що займаються вантажними перевезеннями. Транспорт забирався без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом, за вказівкою посадовця, були складені акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично жоден із транспортних засобів до підрозділів не надходив.

Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. За сприяння ДБР три автомобілі вже повернули та передали для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях. Усім трьом загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.