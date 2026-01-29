19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 17:35

На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера

29 січня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась в місті Обухів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

49-річний автобус Ataman наїхав на 67-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
Смертельна ДТП на Київщині: маршрутка "влетіла" в Hyundai
28 січня 2026, 17:55
Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10
Смертельна ДТП на Буковині: п'яна поліцейська отримала вирок
27 січня 2026, 16:45
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Мера Вознесенська затримано після ДТП із смертельними наслідками у Кіровоградській області
29 січня 2026, 19:29
Графіки відключення світла 30 січня: як діятимуть обмеження у п’ятницю
29 січня 2026, 19:29
Евакуаційний потяг із Дніпропетровщини прибув до Мукачева: серед пасажирів 12 дітей
29 січня 2026, 19:24
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
29 січня 2026, 19:10
У Рівному затримали 25-річного нападника, який тяжко травмував чоловіка у під'їзді: розшуки тривали 5 місяців
29 січня 2026, 19:02
Внаслідок атаки Дніпропетровщини загинула жінка, 3 поранених: зафіксовані руйнування в 4 районах
29 січня 2026, 18:49
На Харківщині пенсіонерка жила на гроші мертвого чоловіка
29 січня 2026, 18:45
У Харкові 53-річний водій бетонозмішувача врізався у ВАЗ – постраждали троє людей
29 січня 2026, 18:22
Крути залишилися однією з найтравматичніших віх національно-визвольних змагань
29 січня 2026, 18:21
На Вінниччині під кригою загинув 64-річний чоловік: з ним був 17-річний син
29 січня 2026, 18:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »