На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

49-річний автобус Ataman наїхав на 67-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.