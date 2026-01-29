На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
Аварія сталась в місті Обухів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
49-річний автобус Ataman наїхав на 67-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
