27 января 2026, 18:10

Смертельное ДТП на Буковине: грузовик сбил пенсионерку

27 января 2026, 18:10
Фото: Нацполиция
Авария произошла 26 января на автодороге Н-03 в селе Недобоевцы. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно 46-летний водитель грузовика Scania наехал на 84-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм в результате ДТП пешеходка погибла на месте. Ее тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Сведения о ДТП следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на трассе Кировоградщины столкнулись легковушка и минивэн. В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых.

27 января 2026
07 августа 2025
