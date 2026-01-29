На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
Інцидент стався в місті Тетіїв. На малолітню дитину напала собака, поліція розпочала розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Це сталось в одному з дворів багатоповерхівок. Собака покусав 8-річного хлопчика, коли той грався на дитячому майданчику. Дитину госпіталізували з травмами. Правоохоронці розпочали розслідування, шукають ймовірного власника собаки.
"У разі, якщо ви володієте інформацією стосовно даної події - звертайтесь на спецлінію 102 або до чергової частини Тетіївського відділення поліції 0 (98) 958 18 93", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку. Інцидент стався у селі Лопатин.
