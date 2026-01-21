10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
21 января 2026, 11:48

В Киевской области разоблачили растрату 9 миллионов гривен на закупки котлов

Фото: БЭБ
Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия Мироновского горсовета, который организовал закупку б/у котельного оборудования по значительно завышенной стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Чиновника обвиняют в организации схемы, по которой бюджет громады переплатил за оборудование более 9 миллионов гривен.

В сентябре 2023 года коммунальное предприятие купило у частной фирмы комплекс по производству тепла из альтернативного топлива за 16 миллионов гривен. Однако расследование показало, что реальная рыночная цена этого оборудования составляет всего 6,8 миллиона гривен.

Следствие выяснило, что руководитель предприятия намеренно проигнорировал независимую оценку по низкой стоимости и предоставил депутатам городского совета ложные данные о ценах. Кроме того, он скрыл, что котлы были использованы – их изготовили еще в 2013-2014 годах. Чтобы оправдать завышенную цену, фигурант использовал фиктивные договоры на техническое обследование и разработку сметы.

Директору грозит ответственность за растрату имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). Расследование продолжается.

Напомним, топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

