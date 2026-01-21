Фото: БЕБ

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства Миронівської міськради, який організував закупівлю вживаного котельного обладнання за значно завищеною вартістю

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Посадовця звинувачують в організації схеми, через яку бюджет громади переплатив за обладнання понад 9 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року комунальне підприємство купило в приватної фірми комплекс для виробництва тепла з альтернативного палива за 16 мільйонів гривень. Проте розслідування показало, що реальна ринкова ціна цього обладнання становить лише 6,8 мільйона гривень.

Слідство з’ясувало, що керівник підприємства навмисно проігнорував незалежну оцінку з низькою вартістю та надав депутатам міської ради неправдиві дані про ціни. Крім того, він приховав, що котли були вживаними – їх виготовили ще у 2013-2014 роках. Щоб виправдати завищену ціну, фігурант використав фіктивні договори на техічне обстеження та розробку кошторису.

Директору загрожує відповідальність за розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Розслідування триває.

