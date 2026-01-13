Побив і задушив: на Київщині чоловік жорстоко розправився із дружиною
На Обухівщині чоловік вбив співмешканку. Він отримав підозру
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Це сталось у Кагарлицькій громаді. Чоловік під час сварки побив цивільною дружиною. Потім він її задушив. Коли знайшли тіло 68-річної жінки, на її тілі біли сліди насильницької смерті.
Зараз чоловіка затримали та помістили в ізолятор. Йому оголосили про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
