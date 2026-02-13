Россияне ударили по детской больнице в Сумах

Фото: ОВА

Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.

После 12:00 россияне ударили по территории больницы, ударили двумя дронами: разница между ударами была около получаса. К счастью, дети и медицинский персонал находились в укрытии. Предварительно, без пострадавших.

"Повреждены десятки окон в здании больницы. Все последствия уточняются", - сообщили в ОВА.

