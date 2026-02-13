Россияне ударили по детской больнице в Сумах
Днем 13 февраля российские оккупанты атаковали Сумы. Целью врага стало медицинское учреждение, где лечатся дети
Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.
После 12:00 россияне ударили по территории больницы, ударили двумя дронами: разница между ударами была около получаса. К счастью, дети и медицинский персонал находились в укрытии. Предварительно, без пострадавших.
"Повреждены десятки окон в здании больницы. Все последствия уточняются", - сообщили в ОВА.
Напомним, количество пострадавших в результате серии ударов российских дронов по центральной части Барвенкового на Харьковщине возросло до 13 человек.
