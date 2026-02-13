18:29  13 февраля
В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
14:15  13 февраля
Россияне ударили по детской больнице в Сумах
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 18:55

В Ровенской области делец продавал авто, которые должны были отдать ВСУ

13 февраля 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области 32-летний мужчина с помощью знакомых водителей под предлогом волонтерской деятельности ввез в Украину четыре автомобиля и задекларировал их как гуманитарную помощь. Однако в результате он решил их продать

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Человек должен был передать эти автомобили благотворительным организациям. Однако он продал эти машины и получил за это более полумиллиона гривен.

"Следователи ОП №4 (г.Березное) при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили 32-летнему костопольчанину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.201-2 (продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, во время военного положения) КК Украины, - сообщили в полиции.

Досудебное расследование уже завершено. Известно, что все эти авто уже передали на нужды военным.

Напомним, ранее похожую хэму наладил 40-летний киевлянин вместе с двумя сообщниками - женщиной из Волыни и еще одним жителем столицы. Чтобы не платить пошлины и налоги, дельцы оформляли автомобили как гуманитарную помощь. Таким образом они завезли в Украину 27 автомобилей. На самом деле же фигуранты продавали машины, а прибыль делили между собой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гуманитарная помощь схема Ровенская область
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Танго для военных и их семей: в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких
13 февраля 2026, 20:35
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
13 февраля 2026, 20:05
Полякам разрешат служить в ВСУ вместо тюрьмы
13 февраля 2026, 19:59
Снижение напряжения и восстановление равновесия: в Житомирской области специалисты провели реабилитационный интенсив
13 февраля 2026, 19:15
В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
13 февраля 2026, 18:29
Некоторым из украинцев стало проще получить отсрочку
13 февраля 2026, 18:05
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13 февраля 2026, 17:09
В ВСУ показали, как эффектно атаковали подстанцию и аэродром врага
13 февраля 2026, 16:45
Как можно выбирать главу олимпийского движения человека из тоталитарной страны
13 февраля 2026, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »