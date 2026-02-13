В Ровенской области делец продавал авто, которые должны были отдать ВСУ

Фото: Нацполиция

В Ровенской области 32-летний мужчина с помощью знакомых водителей под предлогом волонтерской деятельности ввез в Украину четыре автомобиля и задекларировал их как гуманитарную помощь. Однако в результате он решил их продать

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Человек должен был передать эти автомобили благотворительным организациям. Однако он продал эти машины и получил за это более полумиллиона гривен.

"Следователи ОП №4 (г.Березное) при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили 32-летнему костопольчанину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.201-2 (продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, во время военного положения) КК Украины, - сообщили в полиции.

Досудебное расследование уже завершено. Известно, что все эти авто уже передали на нужды военным.

Напомним, ранее похожую хэму наладил 40-летний киевлянин вместе с двумя сообщниками - женщиной из Волыни и еще одним жителем столицы. Чтобы не платить пошлины и налоги, дельцы оформляли автомобили как гуманитарную помощь. Таким образом они завезли в Украину 27 автомобилей. На самом деле же фигуранты продавали машины, а прибыль делили между собой.