В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
В Киевской области ликвидирован многомиллионный канал сбыта кокаина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность организованной наркогруппы, которая ежемесячно сбывала почти 3 кг кокаина с оборотом более 17 млн грн", – говорится в сообщении.
Заказ участники принимали из-за закрытых чатов в Telegram, доставку маскировали под такси, а среди клиентов, по данным следствия, были и представители шоу-бизнеса.
По предварительным данным, кокаин поступал из Латинской Америки по транзиту через страны Западной Европы.
Как сообщалось, в конце 2025 года в столице задержан 18-летний наркодилер с крупной партией "товара". Девушке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.