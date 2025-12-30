Россияне нанесли удар по Запорожью: поврежден объект промышленности, есть пострадавшая

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 30 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшая

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Взрывная волна также повредила частные дома, расположенные рядом с ушибом.

За уточненной информацией, за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина с предварительным диагнозом осколочное ранение.

Напомним, 26 декабря военные РФ ударили по Запорожскому району. Российская управляемая авиабомба попала в частный дом. Один человек погиб, три – ранены.

