13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 16:45

В ВСУ показали, как эффектно атаковали подстанцию и аэродром врага

13 февраля 2026, 16:45
Фото из открытых источников
Украинские эрпаторы Сил беспилотных систем ударили по целям противника на оккупированных территориях. Военные показали эффектные кадры

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, передает RegioNews.

11 февраля в районе населенного пункта Розовка Запорожской области Операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" ударили о составе боеприпасов россиян.

Также 12 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС средствами middle strike атаковали сразу несколько объектов оккупантов:

  • электрическую подстанцию "Кирова" в оккупированном Луганске;
  • военный аэродром "Гвардейский" в аннексированном РФ Крыму;
  • дата-центр в Приморске.

"Каждый из пораженных объектов обеспечивает энергетическую, авиационную или коммуникационную устойчивость группировки противника на ТОТ. Системные удары по такой инфраструктуре нарушают управление и логистику подразделений, снижая способности армии РФ поддерживать боевые действия", - говорят в ВСУ.

Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором украинский истребитель F-16 эффектно поражает российский дрон-камикадзе Shahed-136 в небе над Украиной.

13 февраля 2026
