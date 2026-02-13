В ВСУ показали, как эффектно атаковали подстанцию и аэродром врага
Украинские эрпаторы Сил беспилотных систем ударили по целям противника на оккупированных территориях. Военные показали эффектные кадры
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, передает RegioNews.
11 февраля в районе населенного пункта Розовка Запорожской области Операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" ударили о составе боеприпасов россиян.
Также 12 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС средствами middle strike атаковали сразу несколько объектов оккупантов:
- электрическую подстанцию "Кирова" в оккупированном Луганске;
- военный аэродром "Гвардейский" в аннексированном РФ Крыму;
- дата-центр в Приморске.
"Каждый из пораженных объектов обеспечивает энергетическую, авиационную или коммуникационную устойчивость группировки противника на ТОТ. Системные удары по такой инфраструктуре нарушают управление и логистику подразделений, снижая способности армии РФ поддерживать боевые действия", - говорят в ВСУ.
Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором украинский истребитель F-16 эффектно поражает российский дрон-камикадзе Shahed-136 в небе над Украиной.