Снижение напряжения и восстановление равновесия: в Житомирской области специалисты провели реабилитационный интенсив

Фото из открытых источников

В Бердичевском центре ОО «Защита Государства» состоялось очередное занятие группы психологической поддержки в рамках реабилитационного интенсива. Эксперты показали методы телесно-ориентированной терапии и элементы эмоционально-образной терапии

Об этом рассказали в ОО Защита государства, передает RegioNews.

Во время реабилитационного занятия психологической поддержки участницы могли из-за внимательности к телесным ощущениям, дыханию и мягким движениям снизить уровень внутреннего напряжения, лучше почувствовать сопротивление в теле и стабилизировать эмоциональное состояние. Эксперты объяснили, что это такие практики, которые ориентированы на развитие навыков саморегуляции и безопасное проживание сложных переживаний без перегрузки.

Занятие было направлено на то, чтобы восстановить внутреннее равновесие, снизить напряжение и усилить контакт с собой.

"Интенсив продолжается. Шаг за шагом участницы учатся поддерживать себя и находить внутреннюю опору", - говорят волонтеры.

Контакты организации можно найти на сайте по ссылке.

