В Киевской области задержали наркоторговца, который поставлял кокаин блоггерам и клиентам из шоу-бизнеса
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
Россияне ударили по детской больнице в Сумах
13 февраля 2026, 19:15

Снижение напряжения и восстановление равновесия: в Житомирской области специалисты провели реабилитационный интенсив

13 февраля 2026, 19:15
Фото из открытых источников
В Бердичевском центре ОО «Защита Государства» состоялось очередное занятие группы психологической поддержки в рамках реабилитационного интенсива. Эксперты показали методы телесно-ориентированной терапии и элементы эмоционально-образной терапии

Об этом рассказали в ОО Защита государства, передает RegioNews.

Во время реабилитационного занятия психологической поддержки участницы могли из-за внимательности к телесным ощущениям, дыханию и мягким движениям снизить уровень внутреннего напряжения, лучше почувствовать сопротивление в теле и стабилизировать эмоциональное состояние. Эксперты объяснили, что это такие практики, которые ориентированы на развитие навыков саморегуляции и безопасное проживание сложных переживаний без перегрузки.

Занятие было направлено на то, чтобы восстановить внутреннее равновесие, снизить напряжение и усилить контакт с собой.

"Интенсив продолжается. Шаг за шагом участницы учатся поддерживать себя и находить внутреннюю опору", - говорят волонтеры.

Контакты организации можно найти на сайте по ссылке.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Защита Государства" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

