На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
Правоохранители Волынской области разыскивают водителя, который насмерть сбил военнослужащего
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 23 декабря около 2:00 ночи на автодороге Н-22, недалеко от с. Дерно Луцкого района.
Неустановленное лицо, управляя автомобилем неизвестной марки, двигаясь из Ровно в направлении Луцка, совершило наезд на военнослужащего, жителя Луцка 1991 года рождения.
С места происшествия водитель скрылся. Пострадавший погиб на месте.
Правоохранительные органы обращаются с просьбой: если вам известна какая-либо информация о ДТП, сообщите по номеру 102.
