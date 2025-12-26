15:09  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника

Иллюстративное фото: Нацполиция
Правоохранители Волынской области разыскивают водителя, который насмерть сбил военнослужащего

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 декабря около 2:00 ночи на автодороге Н-22, недалеко от с. Дерно Луцкого района.

Неустановленное лицо, управляя автомобилем неизвестной марки, двигаясь из Ровно в направлении Луцка, совершило наезд на военнослужащего, жителя Луцка 1991 года рождения.

С места происшествия водитель скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Правоохранительные органы обращаются с просьбой: если вам известна какая-либо информация о ДТП, сообщите по номеру 102.

Напомним, в Полтавской области неизвестный автомобиль сбил 85-летнюю женщину. Он оставил ее на дороге, и просто скрылся с места аварии. Пострадавшую женщину госпитализировали медики. Теперь правоохранители ищут авто и водителя, находившегося за рулем.

