На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника

Иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 декабря около 2:00 ночи на автодороге Н-22, недалеко от с. Дерно Луцкого района.

Неустановленное лицо, управляя автомобилем неизвестной марки, двигаясь из Ровно в направлении Луцка, совершило наезд на военнослужащего, жителя Луцка 1991 года рождения.

С места происшествия водитель скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Правоохранительные органы обращаются с просьбой: если вам известна какая-либо информация о ДТП, сообщите по номеру 102.

