Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 25 декабря, около 23:10 в селе Тесов Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Volkswagen Touran, 38-летняя жительница села Белая Криница, не выбрала безопасную скорость и не учла погодные условия, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

От полученных травм пассажир кроссовера, 45-летний житель Гоща, погиб на месте. Его 48-летнего односельчанина и водителя медики с ушибами и переломом ребра доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. У водителя отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.

Напомним, вечером 23 декабря в Кировоградской области в результате ДТП легковушка съехала в кювет, а грузовик перевернулся. Пострадали водители.