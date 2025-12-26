Фото: ГСЧС

ДТП произошло около полуночи 26 декабря между селами Ратуш и Рачки Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в электроопору и перевернулся на крышу. Столб свалился на машину.

В салоне авто зажало трех человек. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из авто двух пострадавших 27 и 62 лет, их передали медикам "скорой", а также 52-летнего погибшего.

Напомним, 25 декабря около 23:10 в Ровенской области автомобиль вылетел в кювет. От полученных травм один пассажир кроссовера погиб на месте. Еще одного пассажира и водителя доставили в больницу.