В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
Трагедия произошла 22 декабря в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанщины. Загорелся частный дом
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Известно, что загорелся частный жилой дом. Во время тушения пламени в одной из комнат обнаружили тело 87-летней женщины. Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
"Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ). Полиция Киевской области призывает граждан быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в селе на Киевщине в результате пожара погибли два человека. Причины возгорания устанавливаются.
