В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что загорелся частный жилой дом. Во время тушения пламени в одной из комнат обнаружили тело 87-летней женщины. Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

"Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ). Полиция Киевской области призывает граждан быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в селе на Киевщине в результате пожара погибли два человека. Причины возгорания устанавливаются.