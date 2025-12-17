На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали двоє водіїв

На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали дві людини
ДТП сталася на автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди в Білоцерківському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Виконуючи маневр обгону вантажівки, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.
Внаслідок аварії травми отримали 29-річна водійка Peugeot та 29-річний водій Mitsubishi. Їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 22-річного водія BMW, який влаштував масштабну ДТП на Хрещатику. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.
